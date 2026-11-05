TUI Tours: TUI Suisse baut Angebot für individuelle Rundreisen aus

Zürich – TUI Suisse erweitert ihr Produkt-Portfolio: Mit TUI Tours können Kundinnen und Kunden ab sofort Rundreisen individuell zusammenstellen und Flüge, Unterkünfte, Transfers, Mietwagen sowie Erlebnisse in einem System kombinieren. Die Technologie vernetzt sämtliche Reisebausteine intelligent miteinander und ermöglicht es, Reisen in Echtzeit flexibel zusammenzustellen oder bestehende Reisevorschläge individuell anzupassen.

«Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach individuell zusammengestellten Rundreisen. Mit TUI Tours möchten wir diesen Trend gezielt bedienen und Kundinnen und Kunden mehr Flexibilität bei der Reiseplanung bieten. Gleichzeitig profitieren sie von einem Ferienerlebnis aus einer Hand und der Sicherheit eines erfahrenen Reiseveranstalters», sagt Nicole Pfammatter, Managing Director TUI Suisse.

Mehr als 600 Rundreisevorschläge weltweit

So funktioniert’s: Kundinnen und Kunden wählen aus vorgefertigten Rundreise-Vorschlägen mit der Möglichkeit, diese zu individualisieren oder komplett massgeschneiderte Reiserouten zu erstellen, einschliesslich Flügen, Unterkünften, Transfers, Mietwagen und Erlebnissen. Auf tui.ch haben sie zudem die Möglichkeit, ihre Reise von Grund auf selbst zu gestalten, ohne auf einen bestehenden Rundreisevorschlag zurückzugreifen. Dafür steht ihnen ein umfangreiches Portfolio an vielfältigen Unterkünften zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive TUI-Musement-Aktivitäten, die als attraktives Zusatzgeschäft den Erlebniswert jeder Reise deutlich steigern. Mit wenigen Klicks gelangen Gäste schnell und einfach zur kompletten Reiseplanung inklusive einer interaktiven Kartenvisualisierung der Route, einer detaillierten Beschreibung und umfassenden Reiseinformationen.

Zum Start umfasst das Angebot in der Schweiz mehr als 600 Rundreisevorschläge weltweit. Darüber hinaus können Kundinnen und Kunden massgeschneiderte Rundreisen in fast 100 Ländern erstellen. Der Fokus liegt auf Europa mit Destinationen von Italien und Portugal bis nach UK und Irland, ergänzt durch Fernreiseziele wie Costa Rica, Jamaika, die USA, Thailand, Indonesien und Vietnam.

TUI Tours basiert auf der Plattform des Schweizer Technologieunternehmens Nezaza und ist bereits in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, UK sowie Deutschland und Österreich erfolgreich im Einsatz. (pd/mc/pg)