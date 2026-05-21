Bewegung, Natur und mentale Erholung prägen die Ferienplanung

Zürich – Schweizer Reisende suchen Ferien, die Erholung, Bewegung und Natur miteinander verbinden – das zeigt der European Travel Trend Report der DERTOUR Group. Besonders gefragt sind Reisen, die mentale Balance fördern, Raum für aktive Erholung schaffen und bewusst aus dem Alltag herausführen.

Bereits der erste Teil des Travel Trend Reports zeigte: Schweizerinnen und Schweizer reisen 2026 bewusster, langsamer und mit einem stärkeren Bedürfnis nach Sicherheit und persönlicher Beratung. Der zweite Teil des Reports vertieft nun, wie sich diese Bedürfnisse nach Entschleunigung konkret in der Feriengestaltung widerspiegeln.

Erholung bleibt das wichtigste Reisemotiv

Für 54 % der Schweizer Befragten stehen Erholung und Abschalten im Zentrum der Reiseplanung. Gleichzeitig gewinnen geistiges und körperliches Wohlbefinden (35 % respektive 24 %) zunehmend an Bedeutung. Auch Naturerlebnisse spielen eine zentrale Rolle: 30 % nennen sie als Motivator bei der Reiseplanung.

Besonders deutlich zeigt sich der Wunsch nach bewussterem Reisen: Fast 60 % der Schweizer Befragten interessieren sich für Reisen mit weniger Hektik und mehr Zeit für intensive Erlebnisse. Fast ebenso viele geben an, in den Ferien bewusst entschleunigen zu wollen. In der Reisebranche spricht man bei dieser Reiseart von Slow Travel. Bei Slow Travel geht es um Langsamkeit, Achtsamkeit und ein echtes Verständnis für die Orte, die man besucht.

Sportferien werden entspannter und vielseitiger

Auch Sport bleibt ein wichtiger Bestandteil vieler Ferien, allerdings mit verändertem Fokus. Statt Leistungsdruck stehen Ausgleich, Wohlbefinden und abwechslungsreiche Aktivitäten im Vordergrund.

Besonders beliebt bei Schweizer Reisenden sind sogenannte Multi-Activity-Reisen: 47 % der Befragten interessieren sich für Ferien, die verschiedene Bewegungsformen kombinieren wie etwa Wandern, Yoga, Velofahren oder Wassersport. 34 % können sich Fitness-, Yoga- oder Wellness-Retreats vorstellen. Kuoni Sports spiegelt diesen Ansatz durch sport- und aktivitätsorientierte Gruppenreisen wider, die auf verschiedene Lebensphasen und Fitnessstufen zugeschnitten sind. Seit Jahresbeginn verzeichnet Kuoni Sports einen Gästezuwachs von 52 % im Vergleich zum Vorjahr, was den Trend zur Nachfrage nach dieser Reiseform zusätzlich unterstreicht.

Natur wird zum zentralen Erholungsraum

Der Report zeigt zudem, dass sich Aufenthalte in der Natur immer stärker zur Grundlage moderner Erholungsreisen entwickeln. Für viele Reisende spielen heute nicht mehr allein klassische Wellnessangebote eine zentrale Rolle, sondern vielmehr Destinationen mit Ruhe, eindrücklicher Natur, frischer Luft und Möglichkeiten zur Erholung mittels unterschiedlicher Aktivitäten in der Natur.

56 % der Schweizer Befragten würden eher Reisen in die Natur wählen (siehe Grafik 2). Gleichzeitig nennen 36 % die geografische Lage wie beispielsweise die Nähe zur Natur oder die Luftqualität als entscheidenden Faktor für gesundheitsbewusste Ferien.

Fazit für den Schweizer Markt

Der zweite Teil des Travel Trend Reports bestätigt eine zentrale Erkenntnis aus der ersten Ausgabe: Schweizer Reisende wollen sich in ihren Ferien erholen, neue Orte entdecken und auf ihr Wohlbefinden achten. Dabei stehen vor allem Ferien in der Natur, Slow Travel und Erholung im Zentrum.

Für die Reisebranche bedeutet das: Geistige Gesundheit und Entschleunigung werden künftig zentrale Pfeiler.

Den vollständigen European Travel Trend Report der DERTOUR Group finden Sie hier. (pd/mc/pg)