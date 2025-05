Schweizer Hotellerie verzeichnet auch im April mehr Übernachtungen

Neuenburg – Nach dem Rekordjahr 2024 bleibt die Schweizer Hotellerie auch im laufenden Jahr auf Rekordkurs. Die Zahl der Übernachtungen lag im April deutlich über dem Vorjahreswert.

Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) stieg die Zahl der Hotelübernachtungen im April 2025 im Jahresvergleich um 4,0 Prozent. Insbesondere die Zahl der ausländischen Übernachtungen stieg mit einem Plus von 7,2 Prozent erneut deutlich. Dagegen zählten Schweizer Gäste nur 0,7 Prozent mehr Übernachtungen in Schweizer Hotels, wie das BFS am Donnerstag mitteilte.

Der deutliche Anstieg liegt vor allem am Timing von Ostern. Die Feiertage fielen in diesem Jahr auf den April – 2024 war Ostern Ende März. Bis auf den Februar zählte die Schweizer Hotellerie im laufenden Jahr mehr Übernachtungen.

Eine zweite Schätzung zu den Logiernächten im März publiziert das BFS am 22. Mai. Die definitiven und absoluten Zahlen für Januar bis April folgen dann am 5. Juni. (awp/mc/ps)