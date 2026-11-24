Neuenburg – Die Schweizer Parahotellerie hat im dritten Quartal 2026 etwas mehr Übernachtungen gezählt als im Vorjahr. Während die Campingplätze und Kollektivunterkünfte deutlich stärker gebucht waren als im Sommer 2025, gab es bei den Ferienwohnungen einen Dämpfer.

Insgesamt verbuchte die Parahotellerie von Juli bis September 7,6 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Das waren 1,1 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die inländische Nachfrage erreichte 4,6 Millionen Logiernächte und machte damit knapp 61 Prozent der Gesamtnachfrage aus.

Ferienwohnungen weniger gefragt

Bei den Campingplätzen stieg die Zahl der Übernachtungen um 5,5 Prozent auf 3,4 Millionen. Davon machten Inländer knapp 56 Prozent aus.

Ähnlich sah es bei den Kollektivunterkünften aus, zu denen beispielsweise Jugendherbergen oder SAC-Hütten zählen. Hier stiegen die Übernachtungszahlen um 5,2 Prozent auf 2,2 Millionen Logiernächte. 79 Prozent der Gäste kamen aus der Schweiz.

Dagegen gab es bei den Ferienwohnungen einen markanten Knick. Die Übernachtungen tauchten im Sommerquartal um 9 Prozent auf 2,0 Millionen. Die Ausländer waren dabei leicht in der Überzahl.

Kleines Minus nach 9 Monaten

Über die gesamten neun Monate drückte die Talfahrt bei den Ferienwohnungen die Parahotellerie ins Minus. Sie verbuchte mit 15,8 Millionen Logiernächten 1,1 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Bei den Ferienwohnungen gab es ein Minus von 8,9 Prozent auf 5,7 Millionen Logiernächte. Dagegen kletterten die Übernachtungen in den Kollektivunterkünften um 2,8 Prozent auf 4,9 Millionen. Die Campingplätze zählten 5,1 Millionen Logiernächte. Das waren 5,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. (awp/mc/ps)