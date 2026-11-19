Biel – Im Oktober sind erneut mehr Schweizer Uhren ins Ausland exportiert worden als vor Jahresfrist. Bereits in den zurückliegenden vier Monaten haben die Uhrenexporte klar zugelegt. Die Statistik bleibt allerdings stark von den Entwicklungen rund um den US-Zollstreit im Vorjahr beeinflusst.

Im Oktober 2026 stiegen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 2,46 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Bereits in den Monaten Juni bis September nahmen die Ausfuhren deutlich zu, mit Raten zwischen 9 und 12 Prozent.

Begünstigt wird der derzeitige Aufschwung durch die tiefe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Denn nach der Einführung des hohen Einfuhrzolls von 39 Prozent auf Schweizer Güter durch die Trump-Regierung im August 2025, gerieten die Exporte unter Druck. Bereits davor hatten die Hersteller vermehrt Uhren in die USA oder in den «Transitmarkt» Frankreich verlagert.

Einen etwas besseren Eindruck von der Entwicklung in der Schweizer Uhrenindustrie vermitteln die Angaben zum Jahresverlauf. In den ersten zehn Monaten 2026 sind die Schweizer Uhrenausfuhren laut den Angaben insgesamt um 3,4 Prozent auf 21,9 Milliarden Franken angestiegen.

USA mit starkem Wachstum

Im Oktober hat die Branche erneut aus den USA starken Rückenwind erhalten. In den mit Abstand grössten Absatzmarkt wurden Zeitmesser im Wert von 364 Millionen Franken exportiert. Das war ein Plus von 61 Prozent. In den ersten zehn Monaten gingen die US-Exporte hingegen leicht zurück.

Verzerrt ist das Bild auch in Frankreich, wo sich die Uhrenexporte im Berichtsmonat auf 240 Millionen Franken verdoppelt haben. Hier hatten Verschiebungen der Handelsströme aufgrund der US-Zollpolitik die Entwicklung ebenfalls stark beeinflusst, hiess es. Frankreich diente aufgrund des tieferen US-Zolls auf EU-Importe für Uhrenhersteller als Logistikdrehscheibe.

Wachstum verzeichneten derweil auch die Märkte Hongkong (+7,3 Prozent), Grossbritannien (+6,5 Prozent) oder Südkorea (+23 Prozent). Dagegen sanken die Ausfuhren nach Japan (-2,1 Prozent) oder China (-12 Prozent). In China steht die Luxusgüterbranche angesichts der anhaltenden Konsumflaute seit längerem unter Druck.

Die jüngsten Exportzahlen seien nicht nur wegen der US-Zollpolitik, sondern auch mit Blick auf die gestiegenen Goldpreise und den starken Schweizer Franken mit Vorsicht zu geniessen, schrieb der Branchenverband. Diese Faktoren dürften die Gewinnmargen der Hersteller belasten. Das Wachstum allein sei kein umfassender Indikator, um die wirtschaftliche Lage der Branche zu beurteilen. (awp/mc/pg)