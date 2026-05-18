Schweizer Wirtschaft überrascht mit gutem Jahresstart

Bern – Trotz Ölpreisschock und Zollwirren: Die Schweizer Wirtschaft hat sich zum Jahresauftakt 2026 gut geschlagen. Ob es so weitergeht, ist allerdings offen.

Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist im ersten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,5 Prozent gewachsen, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt.

Damit hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. Im Schlussquartal 2025 waren +0,2 Prozent gemessen worden, im Quartal davor war das BIP wegen des Zollstreits sogar um 0,5 Prozent geschrumpft.

«Stimmung aufgehellt»

Das aktuelle Wachstum liegt über den Prognosen der Experten. Ökonomen hatten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP lediglich mit einem Wachstum von 0,3 bis 0,4 Prozent gerechnet.

Für Felicitas Kemeny, Leiterin des Ressorts Konjunktur im Seco, hält sich die Überraschung allerdings in Grenzen. «Die Konjunkturstimmung hat sich aufgehellt», sagt sie. «Die tieferen Zölle wirkten sich aus, und auch aus Deutschland kam ein leicht positiver Impuls.»

Diverse Frühindikatoren hätten denn auch eine positive Entwicklung angezeigt. Zudem dürfe nicht vergessen werden, dass der Ölpreis erst im März – also im dritten Monat des Quartals – markant angestiegen sei.

Passt Prognose noch?

Allerdings: Auch danach hätten sich die Stimmungsindikatoren nicht markant eingetrübt, hält Kemeny fest. Dies nähre Hoffnungen auf eine anhaltend gute Dynamik in der kurzen Frist.

Kemeny will sich aber nicht auf die Äste hinauslassen, ob die Konjunkturprognose des Bundes angepasst werden muss. Bislang ging die Expertengruppe des Bundes für das laufende Jahr 2026 im Hauptszenario von einem Wachstum von 1,0 Prozent aus, bei einem anhaltend hohen Ölpreis dürfte dieses 0,8 Prozent betragen.

Die aktuellen BIP-Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern.

Die detaillierte BIP-Schätzung wird dann am 1. Juni publiziert. Erst dann können auch spezifische Aussagen zu einzelnen Branchen gemacht werden. Aktuell hält das Seco lediglich fest, dass sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungssektor zum aktuellen Wachstum beigetragen haben. (awp/mc/pg)