Schweizerisches Rotes Kreuz schickt Freiwillige ins Feld gegen Corona

Bern – Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) unterstützt auf Wunsch des Bundes ab sofort das Personal in Impfzentren, Spitälern, Alters- und Pflegeheimen. Eingesetzt werden Freiwillige mit medizinischen Kompetenzen.

Die Rotkreuz-Rettungsorganisationen und die Rotkreuz-Kantonalverbände verfügten über geschulte Freiwillige mit den gefragten Kompetenzen, heisst es in einer Mitteilung des SRK vom Mittwoch. Die kantonalen Behörden koordinieren demnach die Einsätze. Auch Angehörige des Rotkreuzdiensts (RKD) sind im Einsatz.

Die aktuelle Corona-Welle fordere das Gesundheitspersonal stark. In vielen Kantonen seien die medizinischen Einrichtungen in einer schwierigen Situation und brauchten Unterstützung, heisst es in der Mitteilung. Das SRK sei deshalb vom Bund angefragt worden, ob es mit Freiwilligen das Gesundheitssystem unterstützen könnte.

Das SRK ist nach eigenen Angaben eine von insgesamt 192 nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften. Im Vergleich zu anderen humanitären Hilfsorganisationen besitzen nationale Gesellschaften einen besonderen Status gemäss den Genfer Konventionen: Sie arbeiten weltweit partnerschaftlich mit ihren jeweiligen staatlichen Behörden zusammen. (awp/mc/pg)

