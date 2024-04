Schwyzer KMU: Dienstleister im 1. Quartal im Hoch

Schwyz – Die Schwyzer Dienstleister konnten sich der gesamtschweizerischen Entwicklung im 1. Quartal 2024 entziehen. Der PMI Dienstleistungen befindet sich mit einem Wert von 53.2 Punkten deutlich über der Wachstumsschwelle.

Die Schwyzer Industriefirmen konnten sich im ersten Quartal der allgemeinen Industriekonjunktur nicht entziehen. So liegt der PMI mit 46.4 Punkten unterhalb der Wachstumszone. Die Produktionsmengen verringerten sich deutlich. Daher hat sich auch der Bestand an Fertigfabrikaten verkleinert. An den tieferen Einkaufsmengen und den Materialvorräten lässt sich erkennen, dass die Firmen auch in naher Zukunft wenig Wachstumstreiber erkennen. Ein weiterer Indikator ist der reduzierte Auftragsbestand. Positiv zu werten ist die weitere Verbesserung am Beschaffungsmarkt. Die Lieferfristen und Einkaufspreise sind mit 53.0 Punkten im positiven Bereich. Zudem erhöhte sich die Beschäftigung mit 51.8 Punkten wie in sämtlichen Quartalen seit Beginn der Erhebung.

Dienstleister zeigen Wachstum an

Nachdem bei der letzten Erhebung knapp kein Wachstum verzeichnet wurde, konnten sich die Dienstleister im ersten Quartal 2024 deutlich steigern. Der Gesamtindex liegt mit 53.2 Punkten klar über der Wachstumsschwelle. 2024 konnten wieder vermehrt neue Aufträge gewonnen werden. Dies wirkt sich ebenfalls positiv auf den Auftragsbestand aus. Um die Aufträge zu bearbeiten, wurde die Produktion ausgeweitet. Ausserdem ist die Beschäftigung weiter gestiegen. Die Preiskomponenten deuten weiterhin nicht auf eine Stabilisierung hin. So konnten die Unternehmen ihre Verkaufspreise nochmals deutlich erhöhen. Weiterhin belasten die höheren Einkaufspreise. (SZKB/mc)