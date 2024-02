Sensirion erweitert Produktion in Ungarn – Keine Folgen für Standorte in Schweiz

Stäfa – Der Sensorenhersteller Sensirion plant einen Ausbau seiner Produktionskapazitäten im ungarischen Debrecen um rund 5000 Quadratmeter. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der Schweiz, denn auch hier sei ein Ausbau der Kapazitäten geplant.

Die erste Ausbauphase in Ungarn soll bis zum vierten Quartal 2024, die zweite dann bis zum ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Damit soll die Produktionskapazität für Sensormodule «deutlich» erhöht werden. Gebaut und finanziert werde der Ausbau von einem lokalen Partner, Sensirion habe einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet.

Der Ausbau der Kapazitäten in der Schweiz sei in der mittelfristigen Strategie geplant und stehe nicht kurzfristig vor der Tür, erklärte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. So habe Sensirion in Stäfa einige Grundstücke erworben und plane je nach Marktwachstum in den kommenden drei bis fünf Jahren die Einrichtung eines zweiten Reinraums. (awp/mnc/ps)