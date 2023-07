Serge Altmann wird neuer CEO der Grand Resort Bad Ragaz Gruppe

Bad Ragaz- Der Verwaltungsrat der Grand Resort Bad Ragaz AG hat Serge Altmann nach einem intensiven Auswahlverfahren zum neuen CEO der Unternehmensgruppe ernannt. Altmann tritt seine Funktion am 1. Oktober 2023 an. Er verant­wortet künftig die operative Leitung der gesamten Gruppe sowie die Weiterent­wicklung und Umsetzung der innovationsgetriebenen, langfristigen Destinationsstrategie über alle Geschäftsbereiche der Gruppe hinweg.

Die Grand Resort Bad Ragaz AG ist seit 1. April 2023 auf Ebene der Geschäftsleitung in einer schlankeren und agileren Führungs­struktur organisiert. Mit der Ernennung von Serge Altmann zum CEO wird die operative Geschäfts­l­eitung komplettiert. Das oberste operative Führungsorgan der Gruppe setzt sich ab dem 1. Oktober 2023 aus Serge Altmann als CEO, Lukas Kreienbühl als CFO/Head Services und Stellvertreter des CEO, Astrid Kaiser als Chief of People & Culture sowie Milos Colovic als General Manager Grand Hotels zusammen.

Serge Altmann studierte Naturwissenschaften an der ETH Zürich und promovierte in Biophysik und Molekularbiologie. Seine berufliche Laufbahn startete er als Berater bei McKinsey & Company. Von 2001 bis 2006 war er als Direktor der Klinik St. Raphael in Küsnacht tätig. Danach prägte Altmann über 13 Jahre als Spitaldirektor die erfolgreiche Entwicklung der Universitätsklinik Balgrist in Zürich. Zuletzt wirkte Altmann als CEO der Zurzach Care Gruppe und transformierte diese vom grössten Schweizer Anbieter für Rehabilitation zur ganzheitlichen Care-Organisation. (mc/pg)

Grand Resort Bad Ragaz AG