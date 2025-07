SFS erzielt weniger Gewinn und lanciert Sparprogramm

Heerbrugg – Der Industriekonzern SFS hat im ersten Halbjahr 2025 weniger Umsatz erzielt und unter dem Strich weniger verdient. Nun wird ein grosses Sparprogramm lanciert.

Insgesamt seien durch Unternehmensverkäufe, Transfers und Standortschliessungen vom Programm rund 650 Stellen betroffen, wie das in der Komponentenfertigung und im Baubedarfshandel tätige Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu Werksschliessungen komme es unter anderem an den Standorten in Olpe (Deutschland) und in Turnov (Tschechien).

Zudem werde die Gesellschaft Allchemet, die den Schweizer Handel mit Werkzeugen, chemisch-technischen Produkten und Befestigungstechnik beliefert, bis Ende Jahr veräussert, heisst es weiter.

Die Anpassungen sollen laut SFS bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Im Rahmen des Programms wird mit einer Umsatzreduktion von insgesamt rund 110 Millionen und Einmalkosten von etwa 75 Millionen gerechnet. SFS verspricht sich sodann eine Erhöhung der EBIT-Marge um ca. 0,8 Prozentpunkten.

Weniger Umsatz und Betriebsgewinn

Das Programm ist eine Reaktion auf ein erstes Halbjahr, in dem sich Umsatz und Gewinn rückläufig entwickelten. In der Periode von Januar bis Juni 2025 sank der Umsatz (mit Dritten) gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozent auf 1,54 Milliarden Franken. Währungseffekte bremsten die Umsatzentwicklung mit -2,3 Prozent. Auf vergleichbarer Basis wurde ein organisches Wachstum von 1,1 Prozent erwirtschaftet.

SFS begründet die flache Entwicklung mit Mixeffekten, einer teilweise reduzierten Kapazitätsauslastung und Einmaleffekten aus Anpassungen des Produktions- und Vertriebsnetzwerks.

Das Betriebsergebnis (EBIT) sank derweil um 7 Prozent auf 168,1 Millionen Franken. Die entsprechende Marge liegt damit bei 11 Prozent nach 11,7 Prozent im entsprechenden Vorjahresabschnitt.

Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 111,8 Millionen Franken nach 117,3 Millionen Franken im gleichen Zeitraum 2024. Alle Zahlen liegen unter den Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens).

Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 geht SFS weiterhin von einem Umsatz und einer normalisierten EBIT-Marge in der Grössenordnung des Vorjahres aus. Das heisst erneut etwa 11,6 Prozent. (awp/mc/ps)