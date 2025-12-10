moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Unternehmen Schweiz

SFS übernimmt drei deutsche Partnerunternehmen
SFS-CEO Jens Breu. (Foto: SFS)
Von moneycab

Heerbrugg – Der Industriekonzern SFS festigt mit dem Kauf von drei deutschen Partnerunternehmen sein Handelsgeschäft. Gödde, Oltrogge Werkzeuge und Hch. Perschmann dürften bis Ende März 2026 in die SFS-Gesellschaft Hoffmann integriert werden.

Die Hoffmann Group verbindet mit den drei Firmen seit mehr als 30 Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft, wie SFS am Mittwoch mitteilte. So profitierten sie bereits heute bezüglich Sortimentsgestaltung und Infrastruktur voneinander. Zum Partnerverbund gehörten auch zwei Tochtergesellschaft in Polen sowie in Belgien. Der Kaufpreis wird nicht genannt.

Die drei Partner erzielen im Jahr 2025 einen Drittumsatz von rund 270 Millionen Euro und beschäftigen insgesamt etwa 450 Mitarbeitende, wie es weiter hiess. Da sie ihre Produkte bereits heute von Hoffmann beziehen, entspreche dies einem Umsatzzuwachs von rund 130 Millionen Euro für SFS. (awp/mc/pg)

