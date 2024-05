sgv wählt am Gewerbekongress Gremien und stellt die Weichen

Bern – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat im Rahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Gewerbekongresses seine Gremien neu gewählt. Der wie­der­gewählte Präsident, «Die Mitte»-Ständerat Fabio Regazzi betonte in seiner Rede, dass der sgv trotz erziel­ten Erfolgen weiterhin hartnäckig in seinem Kerngeschäft bleibe: Dem Kampf gegen unnötige Regulierungs­kosten. Mit der Wahl des neuen Direktors im letzten Jahr seien die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Der Kongress fand unter dem Motto «KMU mobil» statt. Regazzi sprach in seiner Rede dem­ent­sprech­end auch die Wichtigkeit der kom­men­den Abstimmung zum National­strassen­ausbau STEP an. Auch die Keynote von Ehrengast Bundesrat Albert Rösti drehte sich unter anderem um das Thema Mobilität.

Am Gewerbekongress haben die Delegierten der Mitgliedorganisationen die Gewerbekammer, das Parlament des sgv und den Präsidenten neugewählt. Unternehmer und Ständerat Fabio Regazzi wurde von den Delegierten einstimmig für die nächste Amtsperiode als Präsident wiedergewählt. Die neu konstituierte Gewerbekammer wählte danach den Vorstand. Neu im Führungsgremium des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv vertreten sind Ernst Kühni, Präsident Berner KMU und Martin von Moos, Präsident HotellerieSuisse. Den bisherigen Vorstandsmitgliedern wurde in globo mit der Wiederwahl das Vertrauen ausgesprochen.

Mit der Wahl von Urs Furrer zum neuen Direktor im letzten Jahr seien die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt worden. «Das Timing passt wunderbar. Mit dem heutigen Tag endet eine zehnmonatige Übergangsphase, morgen beginnt eine neue Ära», sagte sgv-Präsident Regazzi in seiner Rede.

Die Bekämpfung der unnötigen Regulierungskosten sei weiterhin Kerngeschäft des sgv, wie Präsident Regazzi ausführte. Nach heutigem Stand beliefen sich diese Kosten auf über 70 Milliarden Franken. Im vergangenen Jahr habe der sgv in diesem Kerngeschäft einen Teilerfolg erzielen können. Mit der Einführung des Unternehmensentlastungsgesetzes sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gelungen. «Doch wir bleiben weiterhin hartnäckig und werden überall wo nötig aktiv», so Regazzi.

Der Erfolg der JA-Kampagne zum Nationalstrassenausbau STEP sei von zentraler Bedeutung für die Sicherung der Zukunft unserer Nationalstrassen, führte der Präsident weiter aus. «Ohne ein überzeugtes und geschlossenes JA zu dieser Vorlage setzen wir unser Strassennetz auf Jahrzehnte hinaus aufs Spiel. Die Nationalstrassen sind ein wichtiges Puzzle-Teil im gesamten Verkehrsnetz der Schweiz. Wir sollten sicherstellen, dass dieses Puzzle-Teil funktionsfähig bleibt. Stellen wir sicher, dass die KMU mobil bleiben», so Regazzi.

«Das Erfolgsrezept ist einfach: Für unseren Wohlstand braucht es ein florierendes Gewerbe. Und für ein florierendes Gewerbe braucht es zweierlei: Möglichst viel Freiheit, was naturgemäss eine zurückhaltende Politik bedingt. Und eine moderne und angemessene Infrastruktur», eröffnete Ehrengast Bundesrat Rösti seine Keynote. Ein modernes Land brauche eine moderne Infrastruktur – und umgekehrt mache eine veraltete Infrastruktur aus einem modernen Land schleichend eines, das den Anschluss verpasse. «Die verlorene Zeit im Stau kostet uns bereits jetzt rund 3 Mrd. Franken pro Jahr. Das ist ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor, der bei einer Vernachlässigung unserer Nationalstrassen dann schnell ansteigen könnte», so Bundesrat Albert Rösti. Umso wichtiger sei es, dass unsere Investitionen mit dem steigenden Verkehrsvolumen und dem Bevölkerungswachstum mithalten würden und die Dörfer, die durch die Umfahrung von Staus belastet werden, wieder eine Verkehrsentlastung erfahren würden.

Der Gewerbekongress findet alle zwei Jahre statt. Am Kongress werden die Gremien des sgv, das heisst Gewerbekammer, Vorstand und Präsidium neu gewählt.

Der Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv setzt sich wie folgt zusammen:

Präsident: Fabio Regazzi SR/Die Mitte

Vizepräsidium: Daniela Schneeberger NR/FDP, Pierre Daniel Senn, Vorstandsmitglied Union neuchâteloise des arts et métiers und Vizepräsident AGVS

Bisherige Vorstandsmitglieder: Ivo Bischofberger e. SR, Hansjörg Brunner e. NR, Diana Gutjahr NR/SVP, Silvan Hotz, Gian-Luca Lardi, Olivier Mark, Jacqueline Montandon-la-Longe Moser, Casimir Platzer, Werner Scherrer, Hansjörg Steiner

Neue Vorstandsmitglieder: Ernst Kühni, Präsident Berner KMU und Martin von Moos, Präsident HotellerieSuisse

(sgv/mc)