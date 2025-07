SIG legt in Schwellenländern zu und schwächelt etwa in den USA

Neuhausen am Rheinfall – Der Verpackungsspezialist SIG hat im zweiten Jahresviertel 2025 an Schwung verloren und ist nur noch leicht gewachsen. Von einer erhöhten Wachstumsdynamik profitiert die Gruppe nach wie vor in mehreren Schwellenländern, während das Geschäft in Europa, den USA oder in China schwächelt.

Der Umsatz von SIG rückte im zweiten Quartal 2025 um Währungseinflüsse bereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen um 1,2 Prozent vor, nachdem im Startquartal noch ein Wachstum von über 3 Prozent erzielt worden war. Für das gesamte erste Halbjahr ergab sich so ein bereinigter Zuwachs von 2,6 Prozent.

Schleppend verlief das Europa-Geschäft, wo SIG in der ersten Jahreshälfte bereinigt einen Rückgang um 0,6 Prozent verzeichnete. Da habe sich das starke Wachstum aus dem Vorjahr (+6%) nun normalisiert, heisst es. Das sei bei Milchverpackungen der Fall gewesen, während man im Kartongeschäft Marktanteile dazugewonnen habe.

Starkes Wachstum in Nord- und Südamerika

In Nord- und Südamerika wuchs SIG mit 5,5 Prozent, was auf eine gute Nachfrage nach aseptischen Kartonverpackungen in Lateinamerika zurückzuführen gewesen sei. Die Gruppe erweitert nun ihr Werk für Kartonmäntel in Mexiko. Derweil sei die Konsumentenstimmung in den USA gedämpft geblieben, hält SIG – ohne sich konkret zu der Zollthematik zu äussern – fest.

In der Region Asien-Pazifik betrug das Wachstum derweil 0,9 Prozent. Dabei habe eine starke Performance im übrigen Asien das gedämpfte Marktumfeld in China ausgeglichen. Immerhin seien in China Marktanteile dazugewonnen worden, während die Gruppe in Märkten wie Thailand, Korea oder Japan «solides Wachstum» verzeichnet habe.

In der Region Indien, Naher Osten und Afrika betrug das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 4,6 Prozent. Dabei werde etwa in Indien die Präsenz im Milchsektor ausgebaut, was zu einer deutlichen Steigerung des Volumens in diesem Bereich führe. In den Golfstaaten und Nordafrika wachse derweil das Geschäft mit Kartonpackungen stark.

Prognose für H2 leicht gesenkt

In der zweiten Jahreshälfte rechnet SIG im Rahmen der üblichen saisonalen Entwicklung mit einer Beschleunigung des Wachstums. Die Prognose für das Gesamtwachstum wurde aber aufgrund des aktuellen Marktumfelds leicht gesenkt. SIG erwartet ein bereinigtes Umsatzwachstum, das in der unteren Hälfte der vorgegebenen Spanne von 3 bis 5 Prozent zu liegen komme. (awp/mc/pg)