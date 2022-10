Sika hält hohes Wachstumstempo

Baar – Der Bauchemiekonzern Sika hält auch nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2022 sein hohes Wachstumstempo. Sowohl Umsatz als auch Gewinn erreichten neue Rekordwerte. Die hohen Preise für Rohmaterialien konnten zum grössten Teil aufgefangen werden.

Der Umsatz kletterte nach neun Monaten um beinahe 17 Prozent auf 8,0 Milliarden Franken, wie Sika am Freitag mitteilte. Der Akquisitionseffekt betrug dabei 3,4 Prozent. Für die Berichtsperiode ergab dies unter Berücksichtigung des negativen Währungseffekts ein organisches Wachstum von 15,1 Prozent.

Damit hat sich allerdings das Wachstumstempo im dritten Quartal etwas verlangsamt. Denn nach sechs Monaten betrug der Vorsprung auf den Vorjahresumsatz noch 18 Prozent.

Dennoch zeigte sich CEO Thomas Hasler mit dem Erreichten zufrieden: «In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres haben wir unter den anhaltenden herausfordernden Rahmenbedingungen überzeugende Geschäftsergebnisse erzielt», wird er in der Mitteilung zitiert.

Alle Regionen wachsen zweistellig

Geografisch gesehen zogen die Verkäufe in allen Regionen von Sika organisch im zweistelligen Bereich an. In der mit einem Umsatzanteil von rund 40 Prozent wichtigsten Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) wuchs das Unternehmen um gut 11 Prozent noch am geringsten.

Hier war das Distributionsgeschäft mit dem Produktvertrieb über Baumärkte, Baustofffachhändler und Online Plattformen in den letzten beiden Quartalen gar rückläufig, ebenso das Projektgeschäft. Letzteres zeigte sich indes dank Konjunkturförderprogrammen und neue Investitionen in den Energiebereich robuster. Ein starkes Wachstum ergab sich hingegen erneut in Afrika und im nahen Osten.

Das robuste Wachstum schlug sich auch in einem erneut höheren Gewinn nieder. Die stark gestiegenen Kosten für Rohmaterialien liessen zwar die Bruttomarge auf knapp unter 50 Prozent abrutschen. Dank der höheren Volumen, Preiserhöhungen und Effizienzsteigerungen kletterte der Betriebsgewinn (EBIT) dennoch um knapp 17 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,23 Milliarden Franken, während die entsprechende Marge stabil bei 15,4 Prozent verblieb.

Im Betriebsgewinn enthalten ist der Gewinn aus dem Verkauf des europäischen Geschäfts für Industrieabdichtungen von 168 Millionen sowie Kosten für die geplante Akquisition von MBCC von rund 39 Millionen Franken.

Der Reingewinn verbesserte sich gleichzeitig um knapp 16 Prozent auf 885,9 Millionen Franken. Damit hat Sika die Erwartungen der Analysten auf Ebene Umsatz ziemlich genau getroffen, auf Gewinnebene hingegen knapp verfehlt.

Prognosen bestätigt

Die erst Anfang Oktober am Kapitalmarkttag erhöhten Prognosen für das Wachstum im Gesamtjahr 2022 werden bestätigt. So wird mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von mehr als 15 Prozent sowie einer überproportionale EBIT-Steigerung gerechnet. Erstmals soll damit der Umsatz im Gesamtjahr die Schwelle von 10 Milliarden übertreffen.

Das Unternehmen bestätigte gleichzeitig die mittelfristigen Ziele der «Strategie 2023». Gemäss dieser soll der Umsatz jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen und die EBIT-Marge im Bereich von 15 bis 18 Prozent liegen. (awp/mc/pg)