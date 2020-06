Sika kauft in Ägpyten zu

Baar – Der Bauchemiekonzern Sika übernimmt die Modern Waterproofing Group, einen Hersteller von Abdichtungssystemen für Bauwerke und Dächer in Ägypten. Die Übernahme ergänzt das Produktportfolio von Sika Egypt und rundet dieses ab. Darüber hinaus eröffnet sie neue Möglichkeiten, um im ägyptischen Baumarkt weiter zu wachsen. Das akquirierte Geschäft erzielt einen Jahresumsatz von 26 Mio Franken.

Modern Waterproofing mit Sitz in Kairo verfüge in Badr City über ein logistisch ideal gelegenes Produktionswerk in der Nähe von Kairo und der neuen Verwaltungshauptstadt, schreibt Sika in einer Mitteilung. Das Unternehmen stellt Abdichtungssysteme für Bauwerke und Dächer her, wobei der Hauptfokus auf einem umfassenden Sortiment an modifizierten Bitumen-Abdichtungsmembranen liegt. Ergänzend werden auch Flüssigbeschichtungen und Isolierplatten angeboten. (mc/pg)