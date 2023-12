Sika nimmt in Kirchberg neue Produktionsanlagen in Betrieb

Baar – Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika baut ihre Kapazitäten in der Schweiz aus. In Kirchberg im Kanton Bern werden neue Produktionsanlagen für ein Betonzusatzmittel in Betrieb genommen.

Das Zusatzmittel Sigunit ist ein Spritzbetonbeschleuniger und komme insbesondere im Tunnelbau sowie bei der Baugrubensicherung zu Einsatz, teilte Sika am Dienstag mit. Mit dieser neu in der Schweiz gefertigten Technologie würden beispielsweise der zweite Gotthard-Strassentunnel und wichtige Tunnelprojekte im Ausland effizienter beliefert. Derzeit entstünden in Deutschland und Österreich zahlreiche Tunnel für den Schienen- und Strassenverkehr. (awp/mc/ps)