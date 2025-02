Sika übernimmt mit Elmich Anbieter von begrünten Dächern in Asien

Baar – Sika tätigt eine weitere Übernahme, diesmal in Singapur. Mit dem Kauf der Elmich Pte Ltd erweitert der Schweizer Bauzulieferer das Angebot an Dachsystemen vor Ort.

Elmich sei ein führender Anbieter von begrünten Dächern und Flächen für urbane Räume, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Produkte des Unternehmens würden bereits in vielen Bauprojekten in Singapur und Australien eingesetzt.

Mit der Akquisition stärke Sika das Spezifikationsgeschäft im Bereich von Gewerbe- und Wohnimmobilien. Die Integration der Elmich-Produkte eröffne auch «Cross-Selling»-Möglichkeiten für eigene Dach- und Abdichtungsprodukte und Möglichkeiten für den Ausbau der Präsenz in der Region Asien/Pazifik.

Elmich, vor 40 Jahren gegründet, liefere Begrünungssysteme mit firmeneigener Technologie und biete Produkte an, die zu 100 Prozent aus recycelten Rohstoffen bestünden. Finanzielle Details werden keine genannt. (awp/mc/pg)