Simon Spiller wird neuer General Manager im Grand Resort Bad Ragaz

Bad Ragaz – Das Grand Resort Bad Ragaz erhält per 15. März 2025 mit dem erfahrenen und international renommierten Simon Spiller einen neuen General Manager. Gleichzeitig wird Spiller Mitglied der Geschäftsleitung des Resorts. Er tritt die Nachfolge von Milos Colovic an, der sich ab Februar 2025 neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Mit Simon Spiller gewinnt das Grand Resort Bad Ragaz eine Führungspersönlichkeit mit über 25 Jahren Erfahrung in der Luxushotellerie. Seine Karriere führte den gebürtigen Schweizer in einige der weltweit renommiertesten Häuser, darunter Stationen in Europa, den USA, Afrika und Asien.

Als gelernter Koch und Absolvent der EHL Hospitality Business School in Lausanne startete Spiller seine Karriere in verschiedenen Positionen im F&B-Bereich führender Schweizer Hotels. Der erste Schritt ins Ausland führte ihn 1999 als Management Trainee ins Four Seasons Hotel «The Pierre» in New York. Weitere Positionen bei Four Seasons in Berlin, Austin, Vancouver und Dubai folgten. 2008 sammelte Spiller erste Führungserfahrung als Assistant Director of Food & Beverage im Raffles Dubai, wo er zudem Projekte in Peking und Mekka unterstützte. Von 2009 an war er bei Fairmont in Kairo als Director of Operations und später als Executive Assistant Manager-F&B tätig, bevor er 2011 die Position des General Managers im «The Chedi Club Tanah Gajah» auf Bali übernahm. 2015 führte ihn sein Weg ins «Brenners Park-Hotel & Spa» nach Baden-Baden, ehe er 2019 als General Manager ins «Eden Roc Ascona» wechselte. 2015 absolvierte Spiller eine Weiterbildung an der UNIL Universität Lausanne, die er mit einem Executive MBA in Management & Corporate Finance abschloss.

In seiner neuen Rolle übernimmt er die Leitung der Grand Hotels mit seinen 247 Zimmern, dem Thermal Spa und einem vielseitigen Kulinarik- wie Veranstaltungsangebot. Als General Manager wird Spiller Teil der vierköpfigen Geschäftsleitung der Unternehmensgruppe, welcher zudem der CEO, CFO und Chief of People & Culture angehören. (mc/pg)