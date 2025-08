Skan schliesst Übernahme von Metronik ab

Skan bestätigt vor Investorentag die finanziellen Ziele

Skan gibt am Donnerstag an seinem ersten Kapitalmarkttag einen vertieften Einblick in die Wachstumsstrategie. Bei dieser Gelegenheit bestätigt der Isolatortechnologie-Spezialist im Vorfeld des Anlasses in Allschwil seine kurz- und mittelfristigen Ziele.