SMG-Aktien am ersten Handelstag mit starkem Start

Zürich – Die SMG Swiss Marketplace Group ist am Freitag erfolgreich an der Schweizer Börse gestartet. Bereits mit dem ersten Kurs von 48,25 Franken lagen die Titel klar über ihrem Ausgabepreis. Damit betrug die Marktkapitalisierung zum Start rund 4,74 Milliarden Franken.

Der Emissionspreis wurde am Morgen mit 46 Franken zudem am oberen Ende der Spanne festgelegt. Gegen 9.30 Uhr steigen die Papiere auf 49,86 Franken. Damit ergibt sich ein Plus zum Börsendebüt von aktuell 8,4 Prozent. Kurzzeitig wurde sogar die Marke von 50 Franken erreicht. Bislang wurden etwa 830’000 Stück gehandelt. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI zeigt sich quasi unverändert.

«Die Emission war viel-, viel-, vielfach überzeichnet», kommentierte Markus Wetter, Head Equity Capital Markets DACH bei der UBS, das hohe Interesse an den Papieren. Es ist der erste Schweizer Börsengang seit dem Start von Galderma im Frühjahr 2024 und der grösste in Europa in diesem Jahr.

Die direkt am IPO Beteiligten brachten an der Eröffnungszeremonie ihre Freude zum Ausdruck. «Dies ist ein wirklich historischer Moment für SMG. Jetzt beginn ein neues Kapitel», sagte SMG-CEO Christoph Tonini. Er dankte den Gründeraktionären für das grosse Vertrauen und dem «ganzen Team, für die harte und exzellente Arbeit.» Das Unternehmen müsse nun beweisen, dass es das Vertrauen wert sei. «Alle Aktionäre glauben daran, dass wir künftig noch mehr Wert generieren werden – und wir wollen liefern», so Tonini.

So seien mittelfristig auch Aktienrückkäufe ein Thema, erklärte der SMG-CEO der Nachrichtenagentur AWP. Zudem strebe das Unternehmen laufend steigende Dividenden an – im Gleichklang mit dem Gewinnwachstum. Eine Expansion ins Ausland sei hingegen aktuell kein Thema.

Auch die Führungsriege der Gründungsaktionäre äusserte sich zufrieden. «Mir war immer klar, dass wir viel Wert schaffen werden für Investoren. Und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange», sagte TX-Group-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino. Und von Ringier-CEO Marc Walder hiess es: «Das IPO ist ein guter Tag für die Schweiz. Es zeigt, dass die Schweiz technologisch an der Spitze spielt.»

Mobiliar reduziert Anteil an SMG zu Börsengang auf unter 20 Prozent

Die Versicherung Mobiliar reduziert ihren Anteil an der SMG Swiss Marketplace Group zum Börsengang auf unter 20 Prozent. Der Aktienanteil sinke von 29,3 auf nun 19,3 Prozent, teilte die SMG-Mitgründerin am Freitag mit.

Da die Aktien zum sogenannten Initial Public Offering (IPO) von der Mobiliar und dem Verlagshaus Ringier kommen, dürfte auch Ringier den Anteil um 10 Prozentpunkte reduziert haben. Basierend auf dem Ausgabepreis von 46 Franken je Aktie fliessen damit beiden Unternehmen rund 451 Millionen Franken zu.

Die Mobiliar ist laut der Mitteilung überzeugt vom Geschäftsmodell der Online-Marktplätze von SMG und glaubt an die weitere Wertentwicklung des Unternehmens. Der Versicherer bleibt bedeutender Aktionär und ist unverändert mit einem Sitz im Verwaltungsrat vertreten. (awp/mc/pg)