SMG wählt neue Mitglieder in den Vorstand

Zürich – Urs Ryffel, Helene Budliger Artieda und Andy Böckli sind an der 64. Generalversammlung neu in den Vorstand der Schweizerischen Managementgesellschaft (SMG) gewählt worden.

Martin Hirzel, Präsident Swissmem, Dr. Patrik Gisel, CEO Jean Gallay SA und Yves Serra, Präsident des Verwaltungsrats Georg Fischer AG, schieden turnusgemäss nach zwei Legislaturperioden von insgesamt acht Jahren aus dem Vorstand der SMG aus, ebenso wie Dr. Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD), nach einer Amtsperiode von vier Jahren. Dr. Felix Graf, CEO NZZ, wurde für eine zweite Amtszeit von 4 Jahren bestätigt. Die SMG ist mit rund 1000 Mitgliedern die bedeutendste Vereinigung von führenden Entscheidungsträgern der Schweizer Wirtschaft.

Urs Ryffel ist seit 2017 Vorsitzender der Konzernleitung von HUBER+SUHNER. Er hat an der ETH Zürich Maschinenbau studiert und mit einem Master in Betriebs- und Produktionswissenschaften abgeschlossen. Seine berufliche Laufbahn startete er bei ABB und ALSTOM im Kraftwerkgeschäft. 2002 stiess er zu HUBER+SUHNER und verantwortete unter anderem während 10 Jahren in der Konzernleitung den Bereich Fiberoptik. Urs Ryffel ist weiter Mitglied des Verwaltungsrats der Bergbahnen Scuol AG und im Vorstand von Swissmem.

Helene Budliger Artieda ist Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Vorher arbeitete sie als Botschafterin der Schweiz in verschiedenen Ländern. Von 2008 bis 2015 war Helene Budliger Artieda Direktorin der Direktion für Ressourcen im EDA. Sie absolvierte eine interne Ausbildung im EDA zur konsularischen Mitarbeiterin und schloss ihr Betriebswirtschaftsstudium an der Universidad Externado de Colombia in Bogotá ab.

Andy Böckli ist seit 2020 CEO der NÜSSLI Gruppe. Zuvor war er mehrere Jahre als Unternehmer tätig. Seine Laufbahn begann Andy Böckli in der Industrie bei Honeywell, ITT und ABB, bevor er zu Oerlikon Balzers stiess und dort als Europachef wirkte. Andy Böckli ist dipl. Ingenieur FH und verfügt über ein Executive MBA. Er ist weiter Verwaltungsrat bei V-Locker sowie Granovit und Stiftungsratspräsident der VZ Vermögenszentrum Sammelstiftung. (SMG/mc/pg)