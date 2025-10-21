Sonova lanciert neue KI-basierte Produkte

Stäfa – Der Hörsystem-Spezialist Sonova setzt bei der Hörversorgung verstärkt auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stellt es auf dem diesjährigen EUHA-Fachkongress Innovationen aus diesem Bereich vor.

Der Fokus bei den Präsentationen am Internationalen Kongress der Hörgeräteakustiker (EUHA) liegt auf Sprachverstehen im Lärm. Zu den Innovationen zählt neben einer deutlich verlängerten Batterielebensdauer eine erhöhte Benutzerfreundlichkeit.

Wie es in dem Communiqué weiter heisst, lanciert Sonova zudem die neue Produktlinie Infinio Ultra Sphere. Sie baut auf den im vergangenen Jahr eingeführten Innovationen auf und biete den Trägern von Hörgeräten noch mehr Vorteile, so das Communiqué. Hierzu zählt etwa eine schnellere Anpassung an Klangumgebungen. (awp/mc/ps)