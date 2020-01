Sparring Partners: 2020 im Zeichen von Nachhaltigkeit und digitaler Transformation

Wollerau – Auch in 2020 setzt die auf Reputation Management spezialisierte Unternehmensberatung Sparring Partners Ltd. auf die Mega-Trends Nachhaltigkeit und digitale Transformation.

Bernhard Bauhofer, Gründer & Managing Partner: „Diese beiden Trends, welche entscheidend die Reputation beeinflussen, beschäftigen jedes Unternehmen, unabhängig von Grösse und Branche. Mit unserem ganzheitlichen strategischen Ansatz führen wir unsere Kunden an das Thema heran, entwickeln eine Strategie und begleiten sie bei der Umsetzung. Dabei beziehen wir immer die Perspektiven und Erwartungen sämtlicher Stakeholder mit ein.“

Auftritt bei thematischen Veranstaltungen

Diese thematische Ausrichtung spiegelt sich auch in den Auftritten von Bernhard Bauhofer an internationalen Events wider. Am 22. November 2019 moderierte Bernhard Bauhofer vor über 450 Teilnehmern den international beachteten, vom Liechtensteiner Bankenverband veranstalteten Bankentag in Vaduz zum Thema „Denken in Generationen, nachhaltig handeln.“ Am HORASIS Global Meeting Ende März 2020 wird Bauhofer als Teilnehmer eines Expertenpanels zum Thema: „Einfluss von Internet und Smartphones auf das Konsumverhalten und Nachhaltigkeit“ referieren. Am HORASIS-Event trifft sich jedes Jahr die globale intellektuelle Elite in Portugal. Bauhofer: „Schon letztes Jahr erlebte ich HORASIS, bei dem Diskurs und Erkenntnisgewinn im Zentrum stehen, als einen sympathischen Gegenentwurf zum WEF“. (mc)