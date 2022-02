Stadler erhält Auftrag aus Deutschland für 20 FLIRT-Fahrzeuge

Bussnang – Der Zugbauer Stadler Rail hat in Deutschland einen Auftrag erhalten. Die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH bestellt 20 Fahrzeuge des Typs FLIRT. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

Beauftragt mit der Bestellung wurde das deutsche Unternehmen durch die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR und den Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. In den Einsatz für den grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland und den Niederlanden sollen die Züge 2026 kommen. Insgesamt finden 375 Fahrgäste in einem Zug Platz. (awp/mc/pg)