Stadler erhält Auftrag aus Norwegen für neue Fernverkehrszüge

Bussnang – Der Zughersteller Stadler Rail hat einen Auftrag aus Norwegen für die Lieferung von 17 Fernverkehrszügen des Typs Flirt erhalten. Zudem enthält der Vertrag eine Option über bis zu 83 weitere Fahrzeuge.

Die neuen einstöckigen Triebzüge seien für den Fernverkehr in ganz Norwegen ab 2026 vorgesehen, teilte Stadler am Mittwoch in einem Communiqué mit: «Nach Ablauf der Einsprachefrist haben Stadler und Norske tog heute den Vertrag unterzeichnet.» Finanzielle Details zum Auftrag, der mit Option bis zu 100 Züge umfasst, wurden nicht genannt.

Bereits bisher ist das norwegische Unternehmen Kunde von Stadler: Die Ostschweizer haben vor kurzem den 150. Flirt an Norske tog geliefert. Nun folgt die nächste Generation an Flirt-Fernverkehrszügen für das skandinavische Land.

Die neuen achtteiligen Züge bieten Platz für bis zu 542 Sitzplätzen und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Je nach Einsatzgebiet verfügen die Züge über einen elektrischen oder bi-modalen Antrieb. Der bi-modale Antrieb ermöglicht einen Betrieb auch auf nicht elektrifizierten Strecken. (awp/mc/pg)