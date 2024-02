600 Mio-Auftrag: Stadler liefert Intercity-Züge der nächsten Generation nach Saudi-Arabien

Riad – Saudi Arabia Railways (SAR) und Stadler haben in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin Verträge über die Lieferung und den Unterhalt von 10 plus 10 Personenzügen der nächsten Generation für den Betrieb auf dem wachsenden Eisenbahnnetz in Saudiarabien unterzeichnet. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf ca. 600 Mio Franken.

Mit diesen richtungsweisenden Verträgen unternimmt SAR den nächsten Schritt zur Entwicklung der VISION 2030 ihres Bahnbetriebs, schreibt Stadler in einer Mitteilung. Für Stadler sind dies die ersten Aufträge in einem der am schnellsten wachsenden Bahnmärkte, der Golfregion. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf ca. 600 Mio Franken.

Verbindung zwischen den wachsenden Metropolen

Die neuen Züge werden nach den neuesten europäischen und internationalen Standards konstruiert und speziell für die Klima- und Umgebungsbedingungen in Saudi-Arabien ausgerüstet. Sie werden rund 175 m lang sein, über zwei unabhängige dieselelektrische Antriebsaggregate verfügen, die den neuesten europäischen Emissionsnormen der Stufe V entsprechen, und Platz für rund 320 Fahrgäste bieten. Die neuen Züge werden den Zugverkehr im Königreich in Bezug auf Fahrgastkomfort, Reiseerlebnis und Zuverlässigkeit auf ein neues Niveau heben, so Stadler. Sie werden auf dem wachsenden Schienennetz der SAR im ganzen Land eingesetzt werden können und die wachsenden Städte im ganzen Königreich miteinander verbinden.

Der Liefervertrag umfasst einen Basisvertrag über 10 Triebzüge mit einer Option auf weitere 10 Triebzüge. Der Wartungsvertrag umfasst die vollständige Wartung und die Lieferung von Ersatzteilen für einen Zeitraum von 10 Jahren und für zusätzliche 10 Züge für 10 Jahre. (mc/pg)

Saudi Arabia Railways