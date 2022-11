Stadler erhält erneut Auftrag von DB Regio über 9 FLIRT-Züge

Bussnang/Berlin – Der Zugbauer Stadler Rail hat erneut einen Auftrag von der deutschen DB Regio an Land gezogen. Für die Strecke Berlin-Stettin werden neun FLIRT-Züge geliefert. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Damit erhält Stadler bereits den dritten Auftrag über Regionalzüge im Norden Deutschlands innerhalb weniger Monate, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Die Züge seien durch die Ausrüstung mit der Stadler-ETS-Lösung «Guardia» und die Zulassung für beide Länder in Deutschland und Polen im grenzüberschreitenden Verkehr einsetzbar. Ab 2026 sollen die ersten Züge auf dem Maas-Wupper-Express in die Niederlande und dem Netz Berlin-Stettin nach Polen eingesetzt werden. (awp/mc/pg)