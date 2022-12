Stadler erhält ersten Auftrag für Tramlieferung in die Niederlande

Bussnang – Der Zugbauer Stadler Rail hat den Zuschlag für die Lieferung von 56 Trams des Typs Tina in die Niederlande erhalten. Der am Freitag unterzeichnete Vertrag mit dem niederländischen Verkehrsunternehmen HTM beinhaltet zudem eine Option über die Lieferung von 44 weiteren Fahrzeugen.

Somit liefert Stadler erstmals Strassenbahnen in das Land. Der Entscheid über die Vergabe stehe bereits seit Oktober fest, so Stadler. Man habe sich dafür in einer internationalen Ausschreibung durchgesetzt. Den Angaben zufolge ist es der fünfte Auftrag für die Lieferung von Trams der neusten Stassenbahngeneration von Stadler des Typs Tina.

Ab 2026 sollen die Bahnen auf den Stassen Den Haags Personen befördern, heisst es im Communiqué. Finanzielle Angaben zum Deal wurden keine gemacht. (awp/mc/pg)