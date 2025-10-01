Stadler liefert 36 neue Triebzüge für S-Bahn Rhein-Ruhr

Bussnang – Stadler Rail hat einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten. So liefert der Ostschweizer Zugbauer 36 FLIRT XL-Triebzüge für die S-Bahn Rhein-Ruhr.

Die Fahrzeuge sollen ab Dezember 2029 auf den Linien S 5 und S 8 und ab Dezember 2030 auf der Regionalexpress-Linie RE 41 eingesetzt werden, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Den Betrieb übernehme die Vias Rail GmbH, die sich in einer Ausschreibung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) durchgesetzt habe.

Finanziert würden die Fahrzeuge nach dem VRR-Modell, bei dem der Verbund Eigentümer der Züge wird, heisst es weiter. Die dreiteiligen Züge sind den Angaben zufolge speziell für die Anforderungen des S-Bahn-Netzes Rhein-Ruhr konzipiert und werden im grün-weissen Design ausgeliefert. Finanzielle Angaben zur Bestellung machte Stadler nicht. (awp/mc/ps)