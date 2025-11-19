Stadler liefert 36 Pendlerzüge in die Niederlande

Bussnang – Stadler Rail hat einen Auftrag in den Niederlanden gewonnen. Die Ostschweizer liefern 36 Pendlerzüge vom Typ Flirt an die Bahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen (NS).

Die neuen vier- und sechsteiligen Züge sollen ab 2030 in den Niederlanden fahren, wie Stadler in einem Communiqué vom Mittwoch bekannt gab. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt. Das Engineering macht Stadler in seinem Standort in Prag. Gefertigt werden die Fahrzeuge vollständig im Werk im polnischen Siedlce.

Mit der neuen Flotte von 18 vierteiligen und 18 sechsteiligen Zügen erhöht die niederländische Bahngesellschaft die Kapazität. Damit will die NS die wachsenden Passagiernachfrage in den kommenden Jahren abdecken, wie es weiter hiess. (awp/mc/ps)