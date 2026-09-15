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Stadler liefert acht Lokomotiven an italienischen Gütertransporteur FS Logistix
Unternehmen Schweiz

Stadler liefert acht Lokomotiven an italienischen Gütertransporteur FS Logistix

Stadler liefert acht Lokomotiven an italienischen Gütertransporteur FS Logistix
Animation der künftigen Lok vom Typ Eurolight Dualim Design von Mercitalia Shunting & Terminal. (Bild: Stadler Rail)
Von moneycab

Bussnang TG – Stadler Rail liefert acht Lokomotiven nach Italien. Der italienische Güterverkehrsbetreiber FS Logistix hat die Loks vom Typ Eurolight Dual für sein Unternehmen Mercitalia Shunting & Terminal bestellt, wie es in einem Communiqué vom Dienstag hiess.

Stadler habe die Eurolight Dual speziell für die Anforderungen des italienischen Schienennetzes entwickelt. Sie sei mit einem Gleichstrom-Elektroantrieb und mit einem Dieselmotor ausgestattet. Dies ermögliche den nahtlosen Betrieb sowohl auf elektrifizierten als auch auf nicht elektrifizierten Strecken, teilte der Ostschweizer Zughersteller weiter mit. Finanzielle Details nannte Stadler keine.

Mercitalia Shunting & Terminal ist ein Anbieter für Rangierdienstleistungen in italienischen Häfen, Terminals und Bahnhöfen. Die Firma hat laut den Angaben eine eigene Flotte von mehr als 200 Lokomotiven. (awp/mc/ps)

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