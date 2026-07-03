Stadler Rail baut Werk in den USA stärker aus als gedacht

Bussnang TG – Stadler Rail baut das Werk in den USA stärker aus als ursprünglich geplant. Der Ostschweizer Zughersteller will im Rahmen der Fabrikerweiterung bis zu 300 neue Arbeitsplätze schaffen, wie Stadler am Freitag in einem Communiqué mitteilte.

Im November hatte der Konzern noch von rund 200 zusätzlichen Stellen gesprochen. Derzeit seien 750 Angestellte im Werk in Salt Lake City beschäftigt, sagte eine Stadler-Sprecherin nun auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Mit den 300 zusätzlichen Stellen würde der Personalbestand auf über 1000 Mitarbeiter steigen. Im November war noch von rund 800 Mitarbeitern die Rede gewesen.

Parmelin weiht neue Fabrikhalle ein

Stadler hat am vergangenen Mittwoch seine neue Fabrikhalle in Salt Lake City im Beisein von Bundespräsident Guy Parmelin eingeweiht. Damit wurde die Produktionsfläche in der grössten Stadt des Bundesstaats Utah verdoppelt.

In dem neuen Gebäude befinden sich eine neue Schweisshalle, eine Strahlkabine, eine Montagehalle, eine Lagererweiterung sowie eine Halle für die elektrische Vormontage. Dadurch werde die Produktionskapazität von Stadler in den USA weiter gesteigert, hiess es.

Nächste Ausbaustufe

Zudem hat Stadler die nächste Ausbauphase in den USA gestartet. So fand im Rahmen der Veranstaltung der Spatenstich für die CNC-Halle statt, in der künftig Seiten-, Boden- und Dachpaneele aus Aluminiumprofilen mit Maschinen zugeschnitten und für die anschliessende Verschweissung vorbereitet werden.

Stadler hatte im Rahmen des Zolldeals der Schweiz mit der US-Regierung, wie andere Grosskonzerne auch, Investitionen in den USA zugesichert. So werden die Aluminium-Wagenkästen für die USA künftig in Salt Lake City geschweisst, nachdem die Schweissarbeiten bisher in Ungarn durchgeführt wurden. Die Aluminiumteile stammen gemäss früheren Angaben vom Walliser Unternehmen Constellium. (awp/mc/pg)