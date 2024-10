Stadler liefert sechs Meterspur-Lokomotiven an die MOB

Stadler beantragt Kurzarbeit für 119 Mitarbeitende in Altenrhein

Der Zughersteller Stadler beantragt in seinem Werk in Altenrhein vorübergehend Kurzarbeit für 119 Mitarbeitende. Der Grund sind Lieferschwierigkeiten für Aluminium-Profile des Walliser Lieferanten Constellium in der Folge der Rhone-Hochwasser vom Sommer.