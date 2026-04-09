Stadler Rail erhält Auftrag für vier weitere Gornergrat-Züge

Bussnang – Die Gornergrat Bahn hat vier zusätzliche Zahnrad-Triebzüge beim Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail bestellt. Die neuen Fahrzeuge vom Typ Polaris sollen auf der Strecke zwischen Zermatt und dem Gornergrat eingesetzt werden, wie Stadler am Donnerstag mitteilte.

Die Züge seien speziell für die hochalpine Umgebung und die spezielle Strecke auf bis über 3000 Metern über Meer zugeschnitten. Die Auslieferung der neuen Fahrzeuge ist für den Herbst 2028 vorgesehen. Im Winter 2028 sollen sie im regulären Betrieb eingesetzt werden.

Der Auftrag hat ein Volumen von rund 30 Millionen Franken. Mit den neuen Zügen sollen ältere Fahrzeuge ersetzt und die Flotte modernisiert werden.

Die Gornergrat Bahn setzt schon seit längerem auf die Züge aus dem Hause Stadler. Bereits im Jahr 2019 bestellte die Bergbahn fünf Zahnradtriebzüge beim Thurgauer Zugbauer. 2024 kam eine weitere Bestellung eines Triebzugs hinzu. Damit sind laut Mitteilung die ersten fünf Zahnradtriebzüge bereits im Einsatz. (awp/mc/ps)