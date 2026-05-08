Stadler Rail liefert erstmals Züge für Irland und Nordirland

Bussnang – Stadler Rail hat von den Bahngesellschaften Iarnrod Éireann und Translink Northern Ireland Railways einen Auftrag über acht Flirt-Züge erhalten. Die Fahrzeuge sollen ab 2030 die Strecke zwischen Dublin und Belfast bedienen und werden mit einem 15-jährigen Wartungsvertrag geliefert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die neuen Züge ergänzen die Flotte von derzeit 275 Fahrzeugen, die von 432 Mitarbeitenden im Vereinigten Königreich betreut werden.

Die Investition beträgt 548 Millionen Pfund respektive 698 Millionen Euro. Sie wird durch 165 Millionen Euro EU-Fördermittel unterstützt. (awp/mc/pg)