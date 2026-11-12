Stadler Rail erhält ersten Strassenbahnauftrag aus Finnland

Bussnang – Stadler Rail hat einen Vertrag über die Lieferung von 63 Strassenbahnen des Typs Tango Nordic für den Grossraum Helsinki unterzeichnet, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Der Auftrag enthält eine Option auf bis zu 120 weitere Fahrzeuge.

Die Vereinbarung umfasst zudem Serviceleistungen über mehr als 30 Jahre. Die Auslieferung der Strassenbahnen für den Testbetrieb ist ab Mitte 2029 geplant. Gefertigt werden die Fahrzeuge im Stadler-Werk im polnischen Siedlce. (awp/mc/ps)