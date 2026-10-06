Stadler Rail präsentiert Batterie-Flirt für US-Markt

Bussnang – Stadler Rail und der Chicagoer Pendlerverkehrsbetreiber Metra haben an der Fachmesse Apta Expo 2026 in Chicago den ersten batterieelektrischen Flirt-Zug für den US-Markt vorgestellt. Metra hat acht batterieelektrische Triebzüge bestellt. Die neuen Züge sollen bis 2028 in den Fahrgastbetrieb gehen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb.

Der Batterie-Flirt basiert auf der bewährten Flirt-Plattform von Stadler Rail und nutzt bordeigene Lithium-Ionen-Batterien. Der Zug kann auf nicht elektrifizierten Strecken betrieben werden und produziert dabei keine lokalen Emissionen. Der Zug kann über die vorhandene 480-V-Verkabelung in Rangierbahnhöfen und Terminals, über eine spezielle Ladeinfrastruktur sowie durch Energierückgewinnung mittels regenerativem Bremsen aufgeladen werden.

In Europa sind vergleichbare Fahrzeuge bereits im Einsatz. Stadlers Flirt-Akku-Züge fahren seit 2023 in Deutschland auf teilweise elektrifizierten Regionalnetzen. (awp/mc/ps)