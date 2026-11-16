Sulzer erhält Auftrag aus der Rohölindustrie in Venezuela

Winterthur – Sulzer hat einen neuen Auftrag in Venezuela erhalten. So soll Sulzer einen neuen Öl-Bohrturm im Werk «Orinoco Belt» erstellen und damit zur Wiederherstellung der Kapazitäten Venezuelas zur Verarbeitung von extra schwerem Rohöl beitragen. Der alte Bohrturm war 2025 zerstört worden.

Das Sanierungsprojekt zielt darauf ab, die Entwicklung und Versorgungssicherheit der systemrelevanten Industriezweige Venezuelas zu unterstützen, wie die Firma North American Blue Energy Partners (NABEP) am Montag mitteilte. Diese ist Auftraggeber für Sulzer.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Sulzer moderne Trenntechnologien und Anlagen für neue Rohölkolonnen sowie für die Modernisierung der Vorverdampfungs- und Vakuumkolonnen in der Petrocedeño-Aufbereitungsanlage im Jose-Komplex liefern. (awp/mc/ps)