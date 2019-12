Stadler verkauft 27 Tramlinks an BERNMOBIL

Bern – BERNMOBIL und Stadler haben einen Meilenstein in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Stadt und Region Bern gesetzt: BERNMOBIL kauft 27 Trams des Typs Tramlink von Stadler. Zudem wurde eine Option über die Lieferung von 23 weiteren Trams vereinbart.

Mit einem Investitionsvolumen von rund 130 Millionen Franken stellt die Bestellung von 27 Trams des Typs Tramlink von Stadler inklusive Servicepaket, Ersatzteilen sowie Anpassungen an Werkstatt und Betriebssystemen für BERNMOBIL die grösste Beschaffung in ihrer Geschichte dar.

Die neuen Trams ersetzen in den Jahren 2023/24 die bisherigen 31 Meter langen Vevey-Trams sowie die knapp 40 Meter langen RBS-Fahrzeuge auf der Tramlinie 6.

Ein Teil von Bern

„Der Tramlink vereint Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Komfort. Darum passt das Fahrzeug bestens zu BERNMOBIL,“ fasste Markus Anderegg, Leiter Technik, die Gründe zusammen, die den Ausschlag für dieses Fahrzeug gaben. So weist der Tramlink einen geringen Energieverbrauch auf; eine Wärmepumpe für die Heizung sowie der Einsatz von CO2 als Kältemittel in der Klimaanlage sorgen für eine hohe Umweltverträglichkeit.



Ab 2023 im Einsatz

Ein besonderes Augenmerk hat BERNMOBIL auch auf das Design und eine hohe Funktionalität gelegt. Ein heller und barrierefreier Innenraum soll den Fahrgastfluss verbessern, Holzsitze den Komfort für die Fahrgäste erhöhen. Aussen fällt die individuelle Frontgestaltung auf, die Stadler speziell auf Bern zugeschnitten hat. Das definitive Aussehen des Trams wird zwischen BERNMOBIL und Stadler in den nächsten Monaten finalisiert. Der Terminplan sieht vor, dass die ersten Trams Ende 2022 bei BERNMOBIL eintreffen sollen. Ab 2023 sollen die Tramlinks im fahrplanmässigen Betrieb zum Einsatz kommen.



BERNMOBIL hat zudem eine Option für den Kauf von weiteren 23 Tramlinks mit Stadler vereinbart. Diese Option soll insbesondere den zusätzlichen Fahrzeugbedarf für das Tram Bern-Ostermundigen im Zeitraum 2027 abdecken. (mc/pg)

