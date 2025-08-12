Stadler zieht Auftrag von dänischer Lokaltog an Land

Bussnang – Der Zugbauer Stadler Rail hat einen neuen Auftrag an Land gezogen. Die dänische Lokaltog bestellt zehn batteriebetriebene FLIRT Akku-Züge.

Damit löse die dänische Bahnbetreiberin eine Option aus dem Vertrag vom Oktober 2024 ein, teilte Stadler am Dienstag mit. Insgesamt liefere das Unternehmen damit 24 FLIRT Akku-Züge nach Dänemark. Verkehren sollen die 10 neuen Züge ab dem ersten Halbjahr 2029. Finanzielle Details gab es nicht. (awp/mc/pg)