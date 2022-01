Stadler zieht Rekordauftrag an Land

Bussnang – Stadler hat den Zuschlag für den grössten Auftrag in der Unternehmensgeschichte mit einem Gesamtvolumen von bis zu vier Milliarden Euro erhalten. Das Unternehmen wird bis zu 504 «Tram-Trains» an sechs Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Österreich liefern.

Der Rahmenvertrag umfasst neben der Fahrzeugherstellung auch einen auf bis zu 32 Jahre angelegten Instandhaltungsvertrag. Bestandteil des Rahmenvertrags ist eine feste Bestellmenge von 246 Fahrzeugen vom Typ CITYLINK mit einem Volumen von rund 1.7 Milliarden Euro. Zudem besteht die Möglichkeit bis zu 258 weitere Fahrzeuge zu bestellen.

Mit dem Zuschlag beginnt eine langjährige Partnerschaft zwischen dem Projektkonsortium, bestehend aus den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK), der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), der Saarbahn Netz, Schiene Oberösterreich, dem Land Salzburg und dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb und Stadler. Die ersten vier Fahrzeuge werden 2024 an die Saarbahn geliefert.

Alle Fahrzeuge werden in dreiteiliger Ausführung geliefert. Je nach Lieferort und Kunde variiert die Länge der Fahrzeuge, die Anzahl der Türen, Einstiegs- und Kupplungshöhe sowie die Konfiguration der CITYLINK-Ausführungen.

Stadler Rail stark im Plus

Die Stadler-Aktien schiessen am Montag im frühen Geschäft in die Höhe. Bis um 09.35 Uhr klettern Stadler Rail bei einem sehr hohen Handelsvolumen um 7,0 Prozent, gaben dann einen Teil der Gewinne aber wieder ab. Um 11.45 Uhr stehen die Papiere 4,8 Prozent im Plus bei 43,96 Franken. Die Aktie gehörte im Vorjahr zur kleineren Gruppe der Verlierer und hat von daher auch ein gewisses Aufholpotential. (mc/pg)