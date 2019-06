Stadler-Züge erhalten in Grossbritannien die Zulassung

Bussnang – Der Zughersteller Stadler Rail hat in Grossbritannien von den zuständigen Behörden für die ersten Züge des Typs „Flirt“ die Zulassung erhalten. Die Zulassung steht im Zusammenhang mit einem Grossauftrag aus dem Jahr 2016. Seither sind eine Reihe weiterer Aufträge auf der Insel dazugekommen.

Das britische Office of Rail and Road (ORR) habe „in Rekordzeit“ insgesamt 24 vierteilige „Flirt“-Triebzüge für das Streckennetz von Greater Anglia zugelassen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies sei für Stadler ein Meilenstein. Nach Abschluss weiterer Tests würden die ersten „Flirt“-Züge den Betrieb in Grossbritannien im Spätsommer aufnehmen.

Insgesamt 58 Züge

Stadler liefert dem britischen Bahnunternehmen Greater Anglia insgesamt 58 Züge des Typs „Flirt“. Die neuen Züge sollen früheren Angaben zufolge auf den Intercity-Linien zwischen London und Norwich, auf den Flughafenlinien des Stansted Express vom Bahnhof Liverpool nach Stansted sowie auf Regionalstrecken verkehren.

In den vergangenen gut zweieinhalb Jahren hatte Stadler mehrere Aufträge in Grossbritannien dazugewonnen. Zuletzt bestellte die Wales & Borders Rail Services 36 Trams und 35 Züge. (awp/mc/ps)

Stadler Rail

Firmeninformationen bei monetas

Aktienkurs bei Google