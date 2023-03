Stäubli expandiert in Südkalifornien

Pfäffikon – Die Stäubli-Gruppe hat im südkalifornischen Cypress eine Niederlassung eröffnet. Mit diesem zusätzlichen Standort will der globale Anbieter von industriellen und mechatronischen Lösungen sein Wachstum in Nordamerika beschleunigen und näher an seiner Kundschaft sein.

Die weltweit tätige Stäubli-Gruppe ist mit einem neuen Büro nun auch im südkalifornischen Cypress präsent. „Wir sehen einen grossen Wert in dieser neuen Niederlassung in Cypress, um die Reichweite unserer nordamerikanischen Basis zu erweitern, insbesondere im Hinblick auf Schulungen, Ersatzteilverfügbarkeit und räumliche Nähe zu unserer Kundschaft“, wird Jean-François Masbou, Managing Director Stäubli North America, in einer Medienmitteilung zitiert. Auch der CEO der Stäubli-Gruppe, Gerald Vogt, war bei der offiziellen Einweihung am 6. März vor Ort.

Die Niederlassung in Cypress ist Teil der Stäubli Corporation mit Sitz in Duncan im US-Bundesstaat South Carolina. Mit diesem zusätzlichen, 5’500 Quadratmeter grossen Standort will Stäubli den Angaben zufolge das Wachstum in Nordamerika beschleunigen. Er repräsentiert drei Geschäftsbereiche des Konzerns: Electrical Connectors, Fluid Connectors und Robotics. „Die Nähe zu den Messezentren ist ein weiterer wichtiger Faktor, der Cypress zu einem idealen Standort für Stäubli macht“, erklärt Ian Pratt, Managing Director North America im kalifornischen Windsor. „Mit dem neuen Büro können wir problemlos ausgedehnte Meetings mit potenziellen Kunden auf einer Messe planen und zusätzliche Veranstaltungen durchführen.“ Darüber hinaus, so Stäubli, sei das neue Büro nur zwischen 12 und 31 Minuten von drei Flughäfen entfernt. (Amt für Wirtschaft/mc/hfu)

Stäubli Gruppe