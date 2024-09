Stäubli stellt neue Steckverbinder für Nordamerika vor

Pfäffikon – Stäubli Electrical Connectors stellt neue Steckverbinder für Photovoltaik-Strom für den nordamerikanischen Markt vor. Die neuen BosCon-Steckverbinder entsprechen den lokalen Vorschriften und gelten als besonders belastbar.

Der auf Hochleistungsstecker für Stromverbindungen spezialisierte Hersteller Stäubli Electrical Connectors mit Hauptsitz in Pfäffikon präsentiert die neuen grossformatigen BosCon-Steckverbinder. Sie werden in den USA hergestellt und sind für den nordamerikanischen Markt bestimmt. Die BosCon-Serie erfüllt laut einer Medienmitteilung die dortigen Vorschriften und Zulassungsbestimmungen. „Die neuen BosCon-Steckverbinder für PV-Grosskabel setzen den neuen Standard für den sicheren, kontinuierlichen Ausbau der Infrastruktur der PV- und EV-Industrie“, heisst es in der Firmenmitteilung.

Bisher gab es in der nordamerikanischen Photovoltaik (PV)-Branche keine zertifizierten, sicheren Steckverbinder für Kabel mit grossem Durchmesser und hoher Leistung, die in gross angelegten Anwendungen in rauen Umgebungen und im Freien eingesetzt werden, heisst es in der Mitteilung von Stäubli. „Wir haben die BosCon-Produktlinie entwickelt, um den Bedarf des nordamerikanischen PV-Marktes an grossformatigen Kabelverbindungen zu decken, die sowohl von Kabelbaumlieferanten als auch von Installateuren vor Ort vorkonfektioniert werden“, wird Brian Mills zitiert, Leiter des Bereichs Erneuerbare Energien bei Stäubli. „Dabei gewährleisten die neuen Steckverbinder Sicherheit und Zuverlässigkeit und vereinfachen gleichzeitig die Installation und Wartung.“

In den kommenden Monaten sollen weitere Produkte vorgestellt werden, darunter Lösungen für Verteilerkästen, Schaltschranksteckdosen und Zentralwechselrichter. Es folgen weitere Kupplungen, die das Anwendungsspektrum abrunden.

Stäubli wird BosCon auf der Messe für saubere Energie RE+ im kalifornischen Anaheim vom 9. bis 12. September präsentieren. Sie gilt laut den Veranstaltenden als das „grösste Treffen für saubere Energie in Nordamerika“. Die Stäubli-Gruppe hat im südkalifornischen Cypress eine Niederlassung. (Café Europe/Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/hfu)