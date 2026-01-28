Starkes Markengeschäft bringt HUG Rekordumsatz

Malters – Die HUG Familie wächst im Jahr 2025 wiederum solide und verzeichnet mit 136 Mio. Franken einen neuen Umsatzrekord. Sehr stark entwickelt sich DAR-VIDA. Das Co-Branding mit Ovomaltine erweist sich als bisher erfolgreichste Markteinführung der Marke. Auch im Biscuitsmarkt legt HUG deutlich zu: Mit dem Markenwechsel wird Wernli zur stärksten Biscuitsmarke der Schweiz. Im Food Service toppt HUG den Umsatzrekord vom Vorjahr nochmals, insbesondere im Export, trotz schwierigen Rahmenbedingungen.

HUG blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr seiner Geschichte zurück: Der Umsatz legt um 4 % auf 136 Mio. Franken zu. Das Wachstum stammt gleichermassen aus dem Retail wie auch aus dem Food Service. Im Retail ist die Marke DAR-VIDA mit erneutem zweistelligem Wachstum der grösste Umsatztreiber und baut damit ihren Marktanteil im Crackermarkt massgeblich aus. Mit dem Launch von DAR-VIDA Ovomaltine ist der Marke zudem ein echter Coup gelungen. Das Produkt gewinnt zahlreiche neue Käuferinnen und Käufer dazu und hat sich auf Anhieb innerhalb der Leaderprodukte im Sortiment eingefügt.

Wernli wird Nr. 1 Biscuitsmarke der Schweiz

Auch in der Biscuits-Kategorie kann HUG zulegen. Im Verlauf des Jahres 2025 wurden alle Biscuits der Marke HUG unter der Marke Wernli gebündelt. Damit fokussiert das Unternehmen seine Kräfte im Biscuitsregal auf nur eine starke Marke mit mehr Visibilität und gezielter Unterstützung der einzelnen Produkte und Aktivitäten. Zudem ist die Marke nun auch im saisonalen Lebkuchen- und Weihnachtsgeschäft präsent. Die Resultate sind nach den ersten Monaten erfolgsversprechend. Das freut Anna Hug, Co-Geschäftsleiterin bei HUG und Vertreterin der 5. Familiengeneration, ganz besonders: «Die Marke Wernli konnte deutliche Marktanteile gewinnen und wird zur Biscuitsmarke Nr. 1 in der Schweiz». Der Biscuitsmarkt Schweiz bleibt jedoch herausfordernd. So steigt einerseits der Anteil der Eigenmarken des Handels, andererseits auch der Importprodukte aus dem Ausland. Zudem erschweren die deutlich gestiegenen Kosten durch stark erhöhte Rohstoffpreise das Umfeld der ganzen Kategorie und somit auch Wernli.

Erneuter Umsatzrekord im Food Service

Nach dem Durchbruch der magischen Umsatzmarke von 50 Mio. Franken im Vorjahr, setzt HUG im Food Service, dem Gastronomie-Geschäft, die positive Entwicklung im Jahr 2025 fort und erzielt mit 53 Mio. Franken erneut einen Umsatzrekord. Treiber ist insbesondere das Exportgeschäft. Dies trotz schwierigen Rahmenbedingungen wie Handelszöllen, geopolitischen Spannungen und einem starken Schweizer Franken. Umsatztreiber sind die europäischen Länder sowie neu erschlossene Märkte. Die Umsatzentwicklung in der Schweiz ist leicht wachsend und mehrere Produktinnovationen wurden erfolgreich eingeführt. «Die Handelskonzentration im Schweizer Food Service Markt beschäftigt uns aber stark und wir müssen unsere Sortiments- und Innovationsgestaltung entsprechend sorgfältig planen», erläutert Andreas Hug, VR-Präsident von HUG.

Für das kommende Jahr plant das Unternehmen ein moderates Umsatzwachstum und Investitionen in der Höhe von 6.5 Mio. Franken. (pd/mc/pg)