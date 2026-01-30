StarragTornos erzielt wegen Luxury Goods weniger Umsatz 2025

Rorschacherberg – Die StarragTornos Group hat im Geschäftsjahr trotz stabilen Auftragseingangs einen spürbaren Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Während der Auftragsbestand leicht zulegte, belastete die schwache Nachfrage im Segment Luxury Goods die Geschäftsentwicklung des Werkzeugmaschinenherstellers.

Der Auftragseingang belief sich gemäss provisorischen und am Freitag veröffentlichten Zahlen auf 472,8 Millionen Franken. Dies entspricht einem Minus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Derweil erhöhte sich der Auftragsbestand per Ende Jahr um 3,2 Prozent gegenüber 2024 auf 336,4 Millionen Franken.

Ausschlaggebend dafür war insbesondere ein deutlicher Anstieg der Bestellungen im vierten Quartal im Bereich Raumfahrt, dem grössten Marktsegment der Gruppe. Sowohl in der militärischen als auch in der zivilen Luftfahrt hätten mehrere grössere Neuaufträge gewonnen werden können, schrieb die Gruppe. Auch im Segment Industrial habe man sich behaupten können.

Demgegenüber verzeichnete das Marktsegment Luxury Goods einen starken Nachfragerückgang, der sich deutlich negativ auf den Umsatz auswirkte. So sanken die Einnahme 2025 um 10,5 Prozent auf 442,1 Millionen Franken. Dabei entwickelte sich die Division Starrag (-11,3%) schwächer als die Division Tornos (-8,4%).

Der Umsatzrückgang wird sich laut Unternehmen negativ auf den EBIT und das Reinergebnis auswirken. Zusätzlich belasteten Restrukturierungskosten die Resultate, hiess es. Dennoch rechnet das Management für das Geschäftsjahr 2025 mit einem positiven Ergebnis. Die detaillierten Abschlusszahlen für 2025 will StarragTornos am 16. März 2026 veröffentlichen. (awp/mc/pg)