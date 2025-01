StarragTornos verbucht 2024 weniger Umsatz und weniger Aufträge

Rorschacherberg – Die StarragTornos Group hat im Geschäftsjahr 2024 weiter unter der sich in gewissen Teilmärkten abschwächenden Konjunktur gelitten. Der Werkzeugmaschinenhersteller hat im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Fusion weniger Umsatz erzielt und auch einen Rückgang beim Auftragseingang und -bestand verbucht. Zu den Aussichten für das laufende Jahr äusserte sich das Unternehmen nicht.

Gemäss provisorischen und am Donnerstag veröffentlichten Abschlusszahlen belief sich der Auftragseingang der StarragTornos auf 476,3 Millionen Franken. Dies ist ein Minus von 9,9 Prozent gegenüber dem Pro-forma-Wert des Geschäftsjahres 2023, das heisst hinter dem kumulierten Auftragseingang von Starrag und Tornos im Jahr 2023.

Der Rückgang sei auf die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den zwischenzeitlich deutlichen Nachfragerückgang in den wichtigen Zielmärkten Luxury Goods und Industrial zurückzuführen. In anderen Zielmärkten hingegen – Energy, Transportation und Aerospace – habe StarragTornos weiter wachsen können. Im Bereich Aerospace erfolgte dieses Wachstum vor allem in Nordamerika.

Der Umsatz ging 2024 um 12,5 Prozent auf 494,1 Millionen Franken zurück und lag damit im Rahmen der Analystenschätzungen. Per Ende Jahr verfügte die StarragTornos Group über einen Auftragsbestand von 326,0 Millionen Franken. Ende 2023 waren es kumulierte 340,8 Millionen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die StarragTornos Group eine im Vergleich zum ersten Halbjahr leicht rückläufige EBIT-Marge. Die detaillierten Abschlusszahlen 2024 werden am 14. März 2025 kommuniziert. (awp/mc/ps)