Staufen.Inova Unternehmergespräch: Entwicklung auf dem Prüfstand

Luzern – Kennen Sie auch die Diskussionen über F&E-Budgets und die Fragen, wieso alles so lange dauert? Was ist anders in diesen Unternehmensbereichen und wieso gibt es so wenig Verständnis für die speziellen Herausforderungen in der F&E?

Oder sind es doch die Forscher und Entwickler, die sich in den letzten Jahren nicht bewegt haben und immer noch in ihren alten Mustern verharren? Was ist in der Forschung und Entwicklung anders als in anderen Bereichen und wieso macht es trotzdem keinen so grossen Unterschied.

Dies sind nur einige der Fragen, welche an diesem Anlass mit Experten adressiert werden.

Referenten:

Urs Hirt, Staufen.Inova AG, Co-Geschäftsführer

Thomas Hirt, Ivoclar Vivadent AG, CTO

Filippo Piffaretti, Oculox Technologies SA, CEO und Gründer

Datum und Ort: Dienstag, 26. Oktober 2021, 16.30 Uhr, Hotel Montana, Luzern

