Staufen.Inova: Webinare zu Supply Chain Network Management

Viele Unternehmen haben inzwischen erkannt, dass sie sich stabiler aufstellen müssen, denn traditionelles Supply Chain Management reicht heute nicht mehr aus, um die steigende Komplexität von netzwerkartig verbundenen Lieferketten abzubilden!

Auf der Basis ihres Whitepapers wird die Staufen.Inova AG ab 10. Juni Webinare zum Thema «Supply Chain Network Management» anbieten. Gestartet wird mit einer sich wiederholenden Einführungssequenz, die jeweils am Mittwoch von 8 bis 10 Uhr stattfindet. Zwei Sessions werden in Deutsch abgehalten, zwei in Englisch.

Auch in der Akademie geht Staufen.Inova einen Schritt weiter und gibt Ihnen solide Werkzeuge und innovatives Gedankengut mit auf den Weg. So bietet das Unternehmen am 9. Juni für Führungskräfte und Digitalisierungsexperten praxisorientierte Ansätze, wie das abstrakte Thema «Digitalisierung» strategisch in das eigene Wertschöpfungssystem zu überführen ist. Das Onlineseminar «Praxisbezogene Digitalstrategien in der Industrie» wird als eintägige Veranstaltung mit kurzem Technikcheck am Vortag durchgeführt.